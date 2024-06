70’den fazla ülkede 60.000’in üzerinde satış noktasında, yüksek performanslı renkli kozmetik ürünlerini mutlu fiyatlarla makyaj severlerle buluşturarak modlarını yükselten Flormar, “MUTLULUK SENİN RENGİN” sloganı ile yola çıktığı ve büyük değişimlere imza atarak yenilediği marka kimliğinin yansı sıra yarattığı tüm yeniliklerle heyecan uyandırmaya devam ediyor. Varlık sebebini doğadan ilham alan renklerle kadınların hayattan aldığı keyif ve mutluluğu arttırmak olarak tanımlayan Flormar, göz serisine eklediği yeni Extreme Tattoo Duo Liner ile tek üründe birden çok etki sunarken, serinin öne çıkan Brow Up Highlighter Pencil, Longer Than Ever Mascara ve Triple Brow Pencil ürünleriyle gözleri ön plana çıkarıyor.

Flormar Extreme Tattoo Duo Liner ile herkes gözlerini konuşacak!

Bir ucu likit eyeliner diğer ucu ise kajal kalemden oluşan çift taraflı Extreme Tattoo Duo Liner, çok amaçlı etkisiyle fark yaratıyor. Extreme Tattoo Duo Liner ile ince bir çizgiden, cesur, dramatik bakışlara kadar her türlü görünümü elde etmek mümkün. Benzersiz kalem formülü ve asansörlü yapısıyla kolay uygulanabilir dokuya sahip olan Extreme Tattoo Duo Liner, likit eyeliner fırça ucuyla ise yoğun pigmentli dokunun mükemmel bir şekilde uygulanmasını sağlıyor. Extreme Tattoo Duo Liner akma, bulaşmaya karşı dayanıklılık ve uzun süreli kalıcı özelliğiyle şehre meydan okuyan göz alıcı güzellik vadediyor.

Flormar Brow Up Highlighter Pencil ile daha kalkık ve belirgin kaşlar

Asansörlü ambalajıyla kullanım kolaylığı sağlayan Flormar Brow Up Highlighter Pencil, kaşları vurgulamak, göz pınarlarını aydınlatmak ve elmacık kemiklerini öne çıkarmak için benzersiz bir performans sergiliyor. Daha kalkık ve belirgin kaş görünümü yaratan, yoğun pigmentli ve kadifemsi yapıdaki Flormar Brow Up Highlighter Pencil, uzun süre kalıcılığını koruyor. Homojen uygulamayı destekleyen özel içeriği kalıcılık etkisini daha da artırırken, kolay uygulama ve kadifemsi bir bitiş sunuyor. Makyaj severlerin favorisi Champagne rengiyle makyaj çantalarının vazgeçilmezi olan Flormar Brow Up Highlighter Pencil aydınlatıcı kalem, üç rengiyle farklı tonlardaki makyaj görünümlerine ışıltı katmaya devam ediyor.

Flormar Longer Than Ever Mascara ile çarpıcı bakışlar

Flormar Longer Than Ever maskaranın, tüm kirpikleri yakalayan esnek fırçası kısa kirpileri bile kolayca uzatıyor. Silikon ve konik formdaki bu özel fırça sayesinde uzun kirpik görünümü için uygulama yapmak kolaylaşıyor! Tüm kirpikleri yakalayan esnek fırçası, %83’e varan doğal kaynaklı bileşenleri ve badem yağı ve E vitamini ile zenginleştirilmiş besleyici formülü ile çarpıcı bakışlarının ve uzuun kirpiklerinin vazgeçilmezi olacak.

Flormar’dan “3’ü 1 arada Kaş Kalemi”

Flormar Triple Brow Pencil, şehrin yoğunluğunda kaşlarını şekillendirirken üç özelliği bir arada sunuyor. Spiral kaş fırçası makyaja başlamadan önce kaşları taramayı ve şekillendirmeyi sağlıyor. Asansörlü kaş kalemi, üçgen ucuyla yumuşak ve kontrollü çizgiler çekerek kaşları doğal bir şekilde belirginleştiriyor. Pudra tarafı ise kaşlardaki boşlukları doldurarak doğal bir bitiş sağlıyor. Son bir dokunuş olarak, isteyenler fırçayla kaşlarını tarayabilir ve görünümünü tamamlayabilir.