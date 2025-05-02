Bu hafta kitap dünyasında yepyeni eserler sizleri bekliyor! Hayal gücünüzü harekete geçirecek romanlardan, hayatınıza yön verecek ilham verici rehberlere kadar farklı türlerde kitaplarla tanışmaya hazır olun. Her biri özgün hikâyeler ve derinlikli fikirler sunan bu eserler, kütüphanenize değer katacak. Okuma listenizi genişletmek için daha iyi bir zaman olamaz. Şimdi, bu haftanın öne çıkan kitaplarına birlikte göz atalım!

Kadın kahramanın yolculuğu, anı yazımı ve kişisel mitlerin keşfi üzerine yaptığı çalışmalarla dünyaca tanınan Maureen Murdock, Mit Yaratımı adlı yeni kitabında bireyin hayat hikâyesini nasıl derinlemesine keşfedebileceğini anlatıyor.

Anı yazımına ve kişisel mit yaratımına yönelik bu eşsiz eser, yalnızca yazar adayları için değil; geçmişiyle yüzleşmek, yaşamına anlam katmak ve kendi iç yolculuğunu keşfetmek isteyen herkes için ilham verici bir kaynak niteliği taşıyor. Mit Yaratımı, hayatına anlam kazandırmak isteyen herkes için bir başucu kitabı olmaya aday!

Parker: Avcı / Darwyn Cooke

Richard Stark’ın efsane serisi Parker, Catwoman’ın yaratıcısı Darwyn Cooke’un dokunuşuyla ödüllü bir çizgi romana dönüşüyor! Tartışmasız tüm polisiye romanlarındaki en sert karakterlerden biri olan Parker; Batman, Catwoman, Man in Black gibi filmler ile adını duyuran ödüllü sanatçı Darwyn Cooke tarafından ilk defa grafik romana uyarlanıyor. Richard Stark’ın kana bulanmış intikam dolu klasik kara romanı Avcı, film uyarlamasının ardından şimdi çizgi roman olarak hayat buluyor. Romanın özünü yakalayışı ve özü daha da iyi bir hale getirmeyi başararak en başarılı uyarlamanın sahibi olan Parker; Avcı şimdi Karakarga Yayınları etiketiyle Türkiye’de.

Havada Bir Ömür / Ömür Kahraman

Ünlü rehber, havacılık uzmanı ve deneyimli yönetici Dr. Ömür Kahraman, yeni kitabı Havada Bir Ömür ile okuyucularını havacılığın büyüleyici dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. 33 yıllık havacılık kariyerini ve geniş deneyim birikimini harmanlayan Kahraman, bu kapsamlı çalışmasında hem profesyonel hem de meraklı okurlar için eşsiz bir başvuru kaynağı sunuyor.

Havada Bir Ömür, dört ana bölümde havacılığın geçmişinden bugüne uzanan hikâyesini anlatıyor:

Havacılığın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi: Havacılık tarihindeki efsanelerden, ilk uçuşlardan ve modern havacılığa kadar uzanan yolculuk.

Havacılıkla İlgili Merak Edilenler: Uçakların nasıl uçtuğu, türbülansın ne olduğu, uçakta yaşanan teknik ve fizyolojik olaylar gibi birçok ilginç konu.

Yolcuların Bilmesi Gerekenler: Uçak yolculuğunda dikkat edilmesi gerekenler, uçak fobisiyle başa çıkma yolları, uçuşta karşılaşılabilecek sağlık sorunları.

Havacılık Çalışanları: Pilotluk, kabin memurluğu, uçak teknisyenliği gibi meslekler hakkında bilgi ve bu meslekleri düşünen gençler için öneriler.

Aşklar ve Yalnızlıklar / Arda Erel

Arda Erel, yeni romanı Aşklar ve Yalnızlıklar ile edebiyatseverlerle buluşuyor. Genç yaşta yakaladığı başarıyı, felsefe, psikoloji ve toplum bilimi alanlarındaki ilgisiyle derinleştiren Erel, bu kez okurlarını kimlik, aidiyet, aile ve aşk gibi evrensel temalarla Londra sokaklarında bir yolculuğa çıkarıyor.

“Kim demişti ki kurallar, beklentiler, hayaller önemlidir diye?” sorusundan hareketle yazılan Aşklar ve Yalnızlıklar, Selim adında genç bir adamın gözünden, göçmen kökenli olmanın getirdiği çatışmaları, arkadaşlıkları ve kendiyle yüzleşmesini anlatıyor. Roman, çağımızın çok katmanlı kimlik meselelerini incelikli bir dille işlerken, bireyin kendine ve geçmişine dair yaptığı içsel yolculuğu da gözler önüne seriyor. Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan , Aşklar ve Yalnızlıklar okuru, yalnızlıktan aşka, kimlik krizlerinden kabullenmeye uzanan bir duygusal yolculuğa davet ediliyor.