BKM’nin 30. Yılında dünyaca ünlü grup OneRepublic, yeni albümleri “Artificial Paradise” turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile geçtiğimiz akşam (30 Nisan) Maximum Uniq Açıkhava’da 2025 yaz sezonunun açılışını yaptı! Grubun başvokali Ryan Tedder Türkçe “merhaba!” diyerek Maximum Uniq Açıkhava’yı dolduran binlerce müziksevere sıcak bir karşılama yaptı.

Şarkıcı/söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitaristler Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeciler Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher’dan oluşan OneRepublic konserde “I Aint Worried”, “Kids”, “I Lived”, “Counting Stars”, “Good Life”, “If I Lose Myself”, “Run”, “Lose Somebody”, “Rescue Me”, “Stop N Stare”, “Secrets”, “Love Runs Out” gibi hit parçalarını mekanı tıklım tıklım dolduran binlerce hayranı ile soluksuz seslendirdi.

Grubun vokali -Hitmaker – Ryan Tedder, sadece kendi albümleri için yazdığı şarkıları değil, yıldız isimlere verdiği hit olmuş parçaları da İstanbul konserinde seslendirdi. Beyonce, Adele, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Taylor Swift, Ozzy Osbourne, The Killers, U2 ve Paul McCartney (The Beatles) gibi birbirinden değerli sanatçılara verdiği büyük parçalardan oluşan bir medley yaptı.

Türk bayraklı tişört giydi

Konserin ilerleyen dakikalarında Ryan Tedder sahnede Türk bayraklı tişört giydi! Türk dinleyicilerini çok sevdiğini ve İstanbul’un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, konser için İstanbul’da olmaktan ne kadar müteşekkir olduklarından bahsetti. Bayraklı tişörtünü konserin bitimine kadar üstünden çıkarmayan Tedder, Türk müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.

İstanbul’da kaplan dövmesi yaptırdı

Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden ve İstanbul anılarından bahseden Ryan Tedder, geçtiğimiz yıl 2 günlüğüne gezmek için geldiği İstanbul’da bir dövmecide Kaplan dövmesi yaptırdığından bahsetti. Gittiği ülkelerde sevdiği şehirlerde dövme yaptıran Ryan, İstanbul’da yaptırdığı bu dövmenin de kendisi için çok anlamlı olduğunu da ekledi.

Son olarak Ryan Tedder; “Neredeyse Mayıs olmasına rağmen hava soğuk. Bu soğuk havaya rağmen Açıkhava konserimize geldiğiniz için ve bizi bu denli bir coşkuyla ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Tekrar geleceğiz. Sizi seviyoruz.” dedi.