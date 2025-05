Adil Işık Group bünyesinde yer alan Love My Body, 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu; marka elçisi Meryem Uzerli ile birlikte, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği görkemli bir davetle tanıttı.

Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ve güçlü kadın kimliği ve zarif duruşuyla ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel etkinlikte, Love my body’nin kalıpları yıkan, baharın ve yazın ışıltısını yansıtan dinamik ve modern tasarımları ile yeni sezonun enerjisini ve zarafetini yansıtan koleksiyon sunumu konuklardan tam not aldı.

Deniz kıyısında, Çırağan Bahçesi’ne kurulan büyüleyici atmosferde düzenlenen lansmana; moda, sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı. Moda basınının da büyük ilgi gösterdiği lansmanda, 2025 İlkbahar/Yaz sezonunun ışıltısını ve enerjisini yansıtan koleksiyon sunumu ile hafızalarda iz bıraktı.

“Kendini Sev, Tarzını Yansıt” mottosuyla kadınlara bedenlerinden bağımsız bir özgüven aşılamayı amaçlayan markanın Uzerli’nin enerjisiyle birleştiren SS/25 Love my body koleksiyonu, doğanın zarif esintileriyle modern şıklığı buluşturan bir moda hikayesi sunuyor.

Adil Işık Group çatısı altında yer alan ve kurulduğu ilk sezondan bu yana 36-50 beden aralığındaki her yaştan kadının kendini özel ve rahat hissedeceği bir dünya sunan Love my body, bedenin sayılarla tanımlanamayacağını, her bedenin kendi içinde benzersiz bir güzellik taşıdığını savunan bir üretim anlayışına sahip.