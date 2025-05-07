İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın her yıl düzenlediği Genç Günler festivali, bu yıl 9–22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 39. kez sanatseverlerle buluşuyor. Festivalin bu yılki teması “Gelecek, peki nasıl?” sorusu etrafında şekilleniyor.

Festivalin dikkat çeken iç yapımlarından biri ise, Fırat Devecioğlu’nun kaleme aldığı Lazarus. Geçtiğimiz yıl Destek Yayınları’ndan çıkan eser, rejisi ve başrolü Ayşe Günyüz Demirci’ye ait sahne uyarlamasıyla tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İzleyiciyi derin bir yolculuğa çağırıyor

Toplumsal çürüme, bireysel yalnızlık, iktidar ve etik gibi kavramlar etrafında gelişen metin, izleyiciyi içsel ve felsefi bir sorgulamaya davet ediyor. Ayşe Günyüz Demirci’nin rejisi ve sahnedeki performansı, metnin derinliğini güçlü bir şekilde yansıtıyor.

Prömiyer 17 Mayıs’ta

Lazarus, 39. Genç Günler kapsamında 17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde ilk gösterimini gerçekleştirecek. Oyun, izleyicisini sıra dışı bir karakterin “yeniden doğuş” hikâyesine tanıklık etmeye çağırıyor. Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’in belirttiği gibi, bu yıl sahneye taşınan eserlerde yapay zeka, dijitalleşme ve insanın gelecekteki varlığı gibi sorular öne çıkıyor. Lazarus ise bu sorulara bireysel ve toplumsal krizler üzerinden derinlikli bir yanıt veriyor.