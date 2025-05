Warner Bros. Discovery’nin dijital platformu Max, Mayıs ayında da dopdolu! Yerli ve yabancı diziler, belgeseller, talk show’lar, çocuk programları ve canlı spor yayınlarıyla her yaşa ve zevke hitap eden içerikler izleyicilerle buluşuyor.

DİZİLER VE FİLMLER

Prens – 3. Sezon (9 Mayıs)

Max Original dizisi Prens, yeni sezonuyla geri dönüyor. “Vahşi Kelebek” karakteriyle heyecan dolu maceralar yeniden izleyicilerle.

And Just Like That… – 3. Sezon (30 Mayıs)

Carrie, Miranda, Charlotte, Seema ve LTW, New York’ta aşk, dostluk ve hayatla mücadelesine devam ediyor.

Rick and Morty – 8. Sezon (26 Mayıs)

Galaksiler arası çılgın maceralar, sosyopatik dahi Rick ve torunu Morty ile hız kesmeden devam ediyor.

Joker: Folie à Deux (13 Mayıs)

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’nın başrollerinde olduğu filmde, Joker’in iç dünyasına ve müzikle olan bağlarına tanıklık ediyoruz.

Yeni Diziler:

Beleza Fatal (5 Mayıs): İntikam ve aile temalı Latin Amerika dizisi.

Duster (16 Mayıs): 1970’lerin ABD’sinde bir FBI ajanı ve kaçakçılık şoförünün çarpıcı hikâyesi.

BELGESELLER

100 Foot Wave – 3. Sezon (2 Mayıs): Dev dalgalara meydan okuyan Garrett McNamara’nın öyküsü.

Conan O’Brien Must Go – 2. Sezon (8 Mayıs): Conan, farklı kültürleri keşfetmeye devam ediyor.

Super/Man: Christopher Reeve Story (19 Mayıs): Reeve’in kahramanlık öyküsü.

Pee-Wee As Himself (24 Mayıs): Paul Reubens ve unutulmaz karakteri Pee-wee Herman’a dair içten bir portre.

ÇOCUKLARA ÖZEL