Her hafta kitap dünyasında yepyeni eserler raflardaki yerini alıyor ve okurları farklı diyarlara, hikâyelere veya bilgi dolu içeriklere davet ediyor. Bu yazıda, haftanın en dikkat çeken kitaplarını sizler için derledik. İster roman tutkunu olun ister bilgi dolu eserler arayın, bu liste tam size göre! Yeni çıkanlar arasında kendi favorinizi bulmaya hazır olun ve okuma listenize ilham verin.

İlişki Bilinci / Nevşah

Davranış Bilimleri uzmanı, eğitmen ve uluslararası tanınırlığı olan bir farkındalık lideri olan Nevşah Fidan Karamehmet, yeni kitabı İlişki Bilinci ile bireyin en derin bağı olan “kendisiyle ilişkisine” odaklanıyor. Kitap, romantik ilişkilerden aile bağlarına, dostluklardan ruhsal birlikteliklere uzanan geniş bir yelpazede okuru kendi bilinç seviyesini sorgulamaya ve dönüştürmeye çağırıyor.

İlişki Bilinci, okuyucuyu önce kendi içsel dünyasıyla yüzleşmeye, ardından dış dünyadaki ilişkilerini sağaltmaya yönlendiriyor. Nevşah, “Ruh eşini bulmak için önce ruhunla buluşmalısın” derken, her ilişkide yaşanan çatışma, kırılma ve tatminsizliğin özde kendimizle kurduğumuz yetersiz ilişkiden kaynaklandığını savunuyor.

Müslümanlığa Yön Verenler / Hayrettin Kağnıcı

Makine yüksek mühendisi ve deneyimli bir eğitimci olan Hayrettin Kağnıcı, yeni kitabı Müslümanlığa Yön Verenler ile bu kez okuru din, inanç, zihin kontrolü ve toplumsal gerilik üzerine derinlemesine bir sorgulamaya davet ediyor. Kutsal metinlere, bilimsel verilere, tarihsel olaylara ve günümüz gerçeklerine eş zamanlı olarak bakan Kağnıcı, sadece dini değil, onu şekillendiren toplumsal yapıların, iktidar ilişkilerinin ve dogmaların da izini sürüyor.

Dinlerin doğuşu ve mitolojik temelleri, müslüman coğrafyasında ekonomik, sosyal ve siyasal çöküşün nedenleri, Cennet, cehennem ve yaratılış mitlerinin psikolojik ve kültürel arka planı gibi başlıklarda konuyu irdeleyen Kağnıcı, laiklik, akılcı eğitim ve cehaletle mücadele üzerine de net eleştiriler yapıyor.