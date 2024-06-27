Endokrin, halk tarafından çok bilinmeyen bir bölüm olmakla birlikte tıp dünyasında en nadir görülen hastalıkların da teşhisini koyar. Metabolizma, kan basıncı, büyümeyi ve hormonları takip eden endokrin bölümü üremeye de bakar. Vücudun tüm fonksiyonlarını denetleyen ve gerekli tedaviyi uygulayan bölüm adı aynı zamanda endokrinoloji olarak da bilinir.

Hormonlar vücudumuzdaki pek çok fonksiyonun çalışmasını sağlar. Çok farklı tipte hormon bulunur ve her birinin de işlevi farklıdır. Kimisi üreme organlarını harekete geçirirken kimisi metabolizma düzenler. Bazı hormonlar da uyku düzenini sağlarken bazıları büyümeyi sağlar. Dolayısı ile endokrin bölümünden hormonları ilgilendiren her türlü şikayetin tedavisini bulmak için yardım alabilirsiniz.

Hormonlar dışarıya yansıttığımız enerjiden sinir sistemine kadar her konuda etkilidir. Vücudun yeterli miktarda enerji depolamasını ve besinleri eşit miktarda dağılımını da gerçekleştirir. Endokrin bölümü de hormonların bozukluğu hakkındaki tüm gereken tıbbi çalışmayı yürütür.

Endokrinoloji Nedir?

Endokrinoloji, vücutta hormon salgılayan salgı bezlerini inceleyen bölüme verilen isimdir. Salgı bezi hastalıklarını inceleyen bölüm tıp dilinde endokrinoloji polikliniği olarak bilinir. Peki ya endokrin sistem nedir?

Endokrin sistem, vücutta yer alan karmaşık salgı bezi bütününü inceleyen sistemdir. Salgı bezleri hormonları salgılayan organlara verilen isimdir. Her bir hormon vücuttaki aktiviteleri incelemeye yarar. Aynı zamanda hormonlar gereken enerji ve besini depolamanızı sağlar. Çevresel ilişkilerinizde de hormonların payı büyüktür. Endokrin sisteminde yer alan hormonlar şu şekildedir;

Hipotalamus

Pineal bez

Adrenal bez

Pankreas

Tiroid

Gonad bez

Endokrin Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar Nelerdir?

Endokrin bölümünün baktığı hastalıklar oldukça çeşitlidir. Endokrin hastalıkları, vücuttaki hormonların normalinden az veya çok çalışması durumunda ortaya çıkar. Türkiye’de çok yaygın bir şekilde görülen endokrin hastalıklarından biri de diyabet hastalığıdır. Sonrasında endokrin bölümünün ilgilendiği yaygın hastalıklar şu şekildedir;

Adrenalin bozukluğu

Kemik hastalıkları

Şeker hastalığı

Çocuklarda görülen büyüme ve ergenlik sorunları

Kalp sorunları- yüksek tansiyon vb.

Erkeklerde kısırlık ve testosteron tedavisi

Hipofiz bozuklukları

Tiroid hastalıkları

Obezite ve metabolizma hastalıkları

Kadın sağlığı hastalıkları- menopoz, kısırlık vb.

Endokrin bölümü birçok devlet ve özel hastanenin içerisinde yer alan polikliniktir. Hormonlarınız ile ilgili herhangi bir sorun olması durumunda hiç geciktirmeden destek almanız gerekir. Aksi durumda hormonsal bozukluklar ilerleyerek fiziksel ve çevresel faktörlerinizin daha olumsuz bir hale bürünmesine yol açabilir.

Endokrin testleri de tıpkı hastalıkları gibi farklıdır. Yalnızca endokrin bölümü tarafınca bu testler yapılabilir. Vücudun herhangi bir bölgesinde görülen hastalığa endokrin bölümü bakabilir. Beyinde kist görülse dahi, hormon bezlerinin bulunduğu bir konumda ise beyin cerrahından önce endokrin bölümünün değerlendirmesi istenir. Siz de hormonsal faktörlerden dolayı birtakım hastalıklardan şikayet ediyorsanız en kısa zamanda endokrin bölümüne gidebilirsiniz.