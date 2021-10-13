Emel Sayın 10 Konser İçin Milyonluk İmza Attı

Pandemi sebebiyle sahnelerden bir süre uzak kalan usta sanatçı Emel Sayın, tekrar dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayranlarıyla sahnede buluşmayı özlediğini söyleyen 75 yaşındaki sanatçı, yurtiçi ve yurt dışında olmak üzere toplamda 10 konser vermek için 5 milyon liralık anlaşmayı kabul etti.

Sahnede sevenleriyle buluşup, onlarla birlikte şarkılar söyleme heyecanı ile yaşayan Sayın, diğer bir taraftan hayatını kaleme aldığı, içerisinde Tarık Akan’a dair bilinmeyenlerin olacağı kitabının yakında çıkacağını söyledi.