Bir grup tarafından sanatçı Sezen Aksu’ya karşı başlatılan tepkiler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Aksu’ya destek çıktı.

Öncekigün Sezen Aksu 2017 yılında çıkardığı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısı youtube’den paylaşmasının ardından bir grup tarafından sistematik olarak hedef gösterildi.

“Sanatçıdır konuşacak”

İmamoğlu, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz. #Tarkan #SezenAksu #MustafaSandal”