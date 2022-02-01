İtalya’nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Mayıs 2021’de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara’ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt’un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrıldığı iddia edilmişti.

Karakurt, sevgilisiyle barıştığını duyurdu. Sevgilisi İmge ile samimi pozunu paylaşan Karakurt, kendisine yöneltilen “Eleştirilere ve baskılara nasıl dayanıyorsun? Duygusal çöküntü yaşadığın oldu mu?” sorusuna, “Hiç olmadı. Ben gülüyorum sadece. Zaten dili olan konuşuyor. Ben en iyi yaptığım şeyi yapıp sahada cevap vermeye devam ediyorum. Gamsızım ben. Eleştiriler sökmüyor bana.” cevabını verdi.