Elektrik ve doğalgaz zammı sonrası ünlü isimler faturalarını paylaşarak dikkat çekmişti. Seray Sever ve Gülse Birsel’den sonra Yeşim Salkım’dan da zamlarla ilgili bir paylaşım geldi. Yeşim Salkım zamlar yüzünden doğalgazı ve elektriğini kullanmamaya çalışıyor.

Battaniyenin altından bir video çeken Salkım “Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz. Ben Türkiye’den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız? Biri bizi uyandırsın ya” dedi. Yeşim Salkım doğalgaz faturasının 2200TL geldiğini de açıkladı.