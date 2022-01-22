Gülse Birsel, elektrik faturalarının zamlanmasına sosyal medya hesabından isyan etti. Birsel, evine gelen elektrik faturasını paylaştı.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, elektrik zamanlarının ardından evine gelen hayli kabarık olmasına isyan etti. Elektirk faturasını paylaşan Birsel, “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” dedi.

Evine gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen faturaya isyan eden Gülse Birsel, evinin odası sayısını söyleyerek “Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” dedi.

Güzel oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabından faturayı paylaşarak, “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası” sözleriyle isyan etti.

Gülse Birsel gelen yorumlardan sonra bir paylaşım daha yaparak “Coin madenciliği yapmıyorum. Ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor orada bir elektrikli ısıtıcı var şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine…” dedi.