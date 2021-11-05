Didem Soydan’ın seksi dansı!

Kerimcan Durmaz’ın yeni şarkısı Vida Loca’nın tanıtım partisine giden Didem Soydan’ın Durmaz’la yaptığı seksi dans sosyal medyada yankı uyandırdı.

Yeni şarkısının tanıtım partisinde hem şarkısını hem de doğum gününü kutlayan Kerimcan Durmaz, Didem Soydan’la samimi bir şekilde dans etti.

“Benim için hiçbir sakıncası yok”

Geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen ”Kucak dansıyla ünlü olmak nasıl bir his” sorusunu, Didem Soydan, “Nasıl ünlü olduğuma dair durum, tamamen sizin beni nasıl tanıdığınızla alakalı. Başka birisi de bambaşka bir işimden bahsediyor. Sizin nerelerle ilgilendiğinizle alakalı. Benim için hiçbir sakıncası yok çünkü paylaşımları ben yapıyorum. Yaptığım paylaşımların hepsinin arkasındayım. Severek paylaştım. Bir daha olsa bir daha yaparım!” şeklinde cevaplamıştı.

Didem Soydan’ın partideki neşeli hali dikkat çekti.