Dice Kayek’den 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu

Dicle Kayek’in yayınladığı koleksiyon filminde Marie Schuller bu yıl da yönetmen koltuğuna oturdu. Château d’Aunoy’da çekilen koleksiyon filmi fantastik bir anlatımla izleyiciye sunuluyor. Dicle Kayek 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda yer alan tasarımlarda modern ve klasik çizgilere rastlıyoruz. Balon kollu elbiseler ve bluzların eteklerinde yer alan işleme detayları ve krinolinlerle dramatikleşerek 70’lerden ilham alıyor. Klasik ve modern stili bir bütün olarak ele alan Dice Kayek, çiçek figürünü boncuk işlemeleriyle birleştiriyor. Işıltılı bir görünümün kapıları aralayan marka, mavi, turuncu, beyaz, pudra, zümrüt yeşili, siyah ve uçuk pembeler ile dinamik bir havaya bürünüyor.

Schuller’in sanatsal bakış açısıyla izlediğimiz filmde ise İngiliz bahçelerinde özgürce dolaşan dört kadın, yüzü olmayan bir düşmanla karşılaşıyor ve onların aslında güçlü, korkusuz, donanımlı savaşçılar olduğu ortaya çıkıyor. Mükemmel kıyafetlerine ve meleksi niteliklerine tezat oluşturan bir avlanmaya koyulan kadınların avcılıklarının da aslında bu karşılaştıkları canavar kadar şiddetli ve vahşi olduğu anlaşılıyor.

Yazı Fahriye Nur Yüksel