Demet Akalın’dan Hadise’ye Şok Suçlama

1972 yılından beri her sene düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, yakın bir zamanda aday listesini duyurdu. En iyi kadın şarkıcı dalında Demet Akalın, İrem Derici, Melek Mosso, Aleyna Tilki, Tuğçe Kandemir, Zeynep Bastık, Ece Seçkin ve Hadise gibi başarılı sanatçılar aday gösterildi.

Yeni Bir Atışma mı Geliyor?

Özel hayatıyla alakalı haberlerle gündemden düşmeyen Hadise, hayranları tarafından sosyal medyada çok destek görüyor.

Altın Kelebek Ödülleri için aday gösterilen Hadise‘ye, bir hayranı, “fark atar” yorumunu yaptı. Ardından Demet Akalın, yorumun altına, “Atmış zaten fake hesap hepsi” yanıtını verdi.

Hadise’den henüz bir açıklama gelmedi.