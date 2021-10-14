Bitcoin Nedir, Bitcoin Nasıl Çalışır?

Bitcoin, merkezi olmayan dijital para birimi demektir. Bitcoin dijital para biriminin, ilk çıkışı 2008 tarihinde, ekonomik krizden sonra olmuştur. Bitcoin kurulumu, Blockchain sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Kriptoğrafik olarak koruma altına alınmasından dolayı, Kripto para birimi de denilmektedir. 2008 Ekim ayının sonlarında, Satoshi Nakamoto adlı bir grup,ya da kişi Eşten eşe elektronik nakit sistemi olarak bitcoini yayınlamıştır. Bitcoinin oluşma ilkesi, bankalara, üçüncü şahıs ödeme kurumları ile aracı kurumlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmak üzere oluşmuştur.

Bitcoin Nasıl Çalışır?

Bitcoin çalışma şekli, telefon ya da tablete bitcoin cüzdan yüklenerek başlanabilir. Daha sonra adres bilgileri girilmesi gerekir. Bitcoin hesabı oluşturulması için bilgilerin girilmesi gerekir. Adres bilgilerinin herkesin görebileceği şekilde ayarlama yapılarak arkadaşların ödeme yapması sağlanabilir. Ayrıca hesap cüzdanı açmak için sayı sınırı yoktur. Bitcoin hesabı açmak isteyen kişi, dilediği kadar hesap açabilmektedir. Üstelik cüzdan bilgileri için kişi kendi bilgileri vermesi gerekmez. Oluşturulan sanal hesap ile para çekilebilir. Para gönderilmesine veya alış veriş yapmaya olanak tanımaktadır.

Bitcoin çalışma şekli ile para çekme esnasında anahtar asimetrik şifreleme, prof-of-work şifreleme ya da noktalama yöntemiyle şifreleme kullanılmaktadır. Blokchain yapan kişiler ödeme almak ya da ödeme yapmak için karşı adresten şifrelenmiş şekilde imzalı olarak gelmektedir. Her yapılan işlem için ağda duyurumu yapılır. Böylece blockchain üzerinden eklenen blok zincirler, yerlerini almaktadır. Bitcoinin yalnızca bir kere kullanılma hakkı vardır. Böylece blockchain en güvenilir ödeme ağı olarak kullanılmaktadır.

Bitcoin Nasıl Üretilmektedir?

Bitcoin üretilme şekli, işlemine madencilik denilmektedir. Bitcoin fiziksel olmadığı için yapılan işleme madencilik denilmesi de, imgesel olarak söylenmektedir. Bitcoin üretimine madencilik denilmesinin nedeni, altın madenciliğine benzemesinden dolayıdır. Bitcoin üretenlere de madenci denilmektedir. Bitcoin üretiminde güçlü işleme sahip bilgisayarların, bitcoin piyayasında finansal işlemleri onaylayarak kabul etmesi yatmaktadır. Bitcoin ağı, en hızlı madencilik üretimi yapan ödülü almıştır. Bitcoin madenciliği yapabilmek için güçlü bir ekipmana ihtiyaç vardır. Özellikle bitcoin madenciliğini yapabilmek için şirketler kurulmuştur. Ayrıca bulut madenciliği denilen alternatif bir üretim yöntemi de bulunmaktadır.

Bitcoin Nasıl Kazanılır?

Bitcoin kazanmak için, birçok çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında ticaretini yapmak, faiz gibi üretimini yapmak ve geleneksel yollarla kazanmak bu yöntemler arasında yer alır. Bitcoin kazanmak için maaşı bitcoin üzerinden almak için iş verenle görüşülebilir. Ya da kripto para endüstrisi bölümünde uzmanlaşarak bitcoin elde edebilirsiniz. Ayrıca bitcoin borç olarak alınabilen faiz yöntemleri oluşmaktadır. Bu yöntemler ile bitcoin alarak bitcoin sahibi olunabilir. Sistem aynı bankalarda olduğu gibi faiz yöntemiyle işlese bile bu yöntemle faizli bitcoin satan kişilerin kuralların da hesaba katmak faydalı olacaktır. Böyle bir alternatifi seçmek için güvenilir kuruluşlardan yardım istemeniz doğru olacaktır.