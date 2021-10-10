Bensu Soral’ın Eşi Hakan Baş Kiminle Görüntülendi?

Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş, önceki gece Nişantaşı’nda bir partideydi. Bensu Soral’la boşanacakları konuşuluyorken, Hakan Baş parti çıkışı objektiflerden kaçamadı, yanındaki hanımefendi merak uyandırdı.

Bensu Soral ve Hakan Baş’ın evliliğinde sorunlar olduğu iddiaları gündemde dolaşırken çift, bu iddiaları aralarında bazı sorunlar olduğunu söyleyerek doğrulamış ve bu dönemde herkesin saygı göstermesini istemişlerdi.

Önceki gece iş insanı Hakan Baş, aralarında şarkıcı Edis’in de yer aldığı arkadaş grubuyla beraber Nişantaşı’nda bir partiye katıldı.

Parti çıkışında Hakan Baş, Edis’in asistanı Simge İnce ile aracının içerisinde görüntülendi. Trafikte de kameralardan kaçamayan Hakan Baş, önce görüntülenmemek için saklanmaya çalıştı. Objektiflerden kaçamayan ikili, araçtan inerek açıklama yaptı.

“Düşündüğünüz gibi bir durum yok”

Hakan Baş ve eşi Bensu Soral’in evlerini ayırdıkları ve boşanacakları konuşulan Hakan Baş, “Arkadaşlar yanlış olmasın. Hanımefendi ile aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir durum yok. Arkadaşlarımızla bir etkinliğe katıldık” şeklinde açıklama yaptı.

Araçta Hakan Baş’la görüntülenen hanımefendinin şarkıcı Edis’in asistanı Simge İnce olduğu öğrenildi.