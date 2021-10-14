Ajda Pekkan’dan Sokak Hayvanlarına Ayda 20 Bin Liralık Harcama

Pop müziğin eskimeyen sesi Süperstar Ajda Pekkan, sokak hayvanlarına olan sevgisiyle tekrar gündem oldu. 2013 yılında “O kadar seviyorum ki hayvanları, beni gömerseniz hayvan mezarlığına gömün. Her şeyim onlar” ifadelerini kullanan Pekkan, son verdiği röportajda sokak hayvanlarını besleyen ve hata olanları tedaviye götüren bir çalışan aldığını açıkladı.

Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen bir isim olan Ajda Pekkan, paraya önem vermediğini ifade ederek, sokak hayvanları için ayda 20 bin lira harcama yaptığını söyledi.