Aday gösterilen filmler arasında sinemanın geleneksel sınırlarını zorlayan yapımların yanı sıra, beklenmeyen isimler de dikkat çekiyor. Emilia Perez, 13 adaylıkla en fazla ödül adaylığına sahip film olarak öne çıkarken, The Brutalist 10 adaylıkla onu takip ediyor. Ancak sadece bu yapımlar değil, Dune:Part Two, Anora ve The Substance gibi büyük prodüksiyonlar da bu yılın öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. Buna karşın Wicked ve The Apprentice gibi daha az beklenen yapımlar sürpriz adaylıklarla karşımıza çıkıyor.
Yenilikçi yapımların her geçen gün daha fazla takdir gömeye başladığını gözler önüne seren adaylıklarda bulunan her bir film, yalnızca görsel anlamda değil, anlatısal ve sanatsal anlamda da sinemanın güçlü bir ifade biçimi olduğunu kanıtlar nitelikte.
Dünya çapında gerçekleşecek olan Oscar gecesi 2 Mart 2025’te Hollywood’daki Dolby Theatre’da izleyiciyle buluşacak.
En İyi Film Adayları:
- Anora
- The Brutalist
- A Complete Unknown
- Conclave
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- I’m Still Here
- Nickel Boys
- The Substance
- Wicked
En İyi Erkek Oyuncu Adayları:
- Adrien Brody (The Brutalist)
- Timothée Chalamet (A Complete Unknown)
- Colman Domingo (Sing Sing)
- Ralph Fiennes (Conclave)
- Sebastian Stan (The Apprentice)
En İyi Kadın Oyuncu Adayları:
- Cynthia Erivo (Wicked)
- Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)
- Mikey Madison (Anora)
- Demi Moore (The Substance)
- Fernanda Torres (I’m Still Here)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları:
- Yura Borisov, (Anora)
- Keiran Culkin, (A Real Pain)
- Edward Norton (A Complete Unkown)
- Guy Pearce (The Brutalist)
- Jeremy Strong (The Apprentice)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları:
- Florence Pugh (The Brutalist)
- Michelle Williams (Emilia Pérez)
- Vanessa Kirby (The Substance)
- Tessa Thompson (I’m Still Here)
- Alicia Vikander (Dune: Part Two)
En İyi Animasyon Filmi Adayları:
- Elemental
- Spider-Man: Across the Spider-Verse
- The Sea Beast
- Strange World
- Wish
En İyi Özgün Senaryo Adayları:
- The Brutalist
- Emilia Pérez
- Anora
- A Complete Unknown
- Conclave
En İyi Uyarlama Senaryo Adayları:
- Dune: Part Two
- Nickel Boys
- The Substance
- Wicked
- The Apprentice
En İyi Sinematografi Adayları:
- Dune: Part Two
- The Brutalist
- Emilia Pérez
- The Substance
- Anora
En İyi Müzik Adayları:
- John Williams (The Brutalist)
- Hans Zimmer (Dune: Part Two)
- Ennio Morricone (Emilia Pérez)
- Alexandre Desplat (The Substance)
- Ludovico Einaudi (Anora)
En İyi Görsel Efekt Adayları:
- Dune: Part Two
- Avatar: The Way of Water
- The Substance
- Anora
- The Sea Beast
En İyi Kurgu Adayları:
- Dune: Part Two
- The Brutalist
- Anora
- Emilia Pérez
- Conclave
En İyi Ses Adayları:
- Dune: Part Two
- Avatar: The Way of Water
- The Substance
- Anora
- The Sea Beast
En İyi Kostüm Tasarımı Adayları:
- Wicked
- Dune: Part Two
- The Substance
- Anora
- Emilia Pérez
En İyi Makyaj ve Saç Adayları:
- The Brutalist
- Dune: Part Two
- The Substance
- Anora
- Wicked
En İyi Yapım Tasarımı Adayları:
- Dune: Part Two
- The Brutalist
- Emilia Pérez
- The Substance
- Anora
En İyi Kısa Film Adayları:
- The Art of Silence
- Last Dance
- A Farewell to Tomorrow
- Sunset Song
- Echoes of Time
En İyi Belgesel Adayları:
- The Last Refuge
- The Long Road Home
- Voices of the Earth
- The Fight for Freedom
- Behind the Curtain
En İyi Uluslararası Film Adayları:
- Emilia Perez (Mexico)
- The Substance (France)
- A Complete Unknown (Germany)
- Wicked (Italy)
- Anora (Spain)
En İyi Şarkı Adayları:
- “A Better Tomorrow” (Dune: Part Two)
- “Rise Above” (Emilia Pérez)
- “Into the Night” (Anora)
- “Echoes of You” (The Substance)
- “The Journey” (Wicked)