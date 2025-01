Aday gösterilen filmler arasında sinemanın geleneksel sınırlarını zorlayan yapımların yanı sıra, beklenmeyen isimler de dikkat çekiyor. Emilia Perez, 13 adaylıkla en fazla ödül adaylığına sahip film olarak öne çıkarken, The Brutalist 10 adaylıkla onu takip ediyor. Ancak sadece bu yapımlar değil, Dune:Part Two, Anora ve The Substance gibi büyük prodüksiyonlar da bu yılın öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. Buna karşın Wicked ve The Apprentice gibi daha az beklenen yapımlar sürpriz adaylıklarla karşımıza çıkıyor.

Yenilikçi yapımların her geçen gün daha fazla takdir gömeye başladığını gözler önüne seren adaylıklarda bulunan her bir film, yalnızca görsel anlamda değil, anlatısal ve sanatsal anlamda da sinemanın güçlü bir ifade biçimi olduğunu kanıtlar nitelikte.

Dünya çapında gerçekleşecek olan Oscar gecesi 2 Mart 2025’te Hollywood’daki Dolby Theatre’da izleyiciyle buluşacak.

En İyi Film Adayları:

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

En İyi Erkek Oyuncu Adayları:

Adrien Brody ( The Brutalist )

Timothée Chalamet ( A Complete Unknown )

Colman Domingo ( Sing Sing )

Ralph Fiennes ( Conclave )

Sebastian Stan ( The Apprentice )

En İyi Kadın Oyuncu Adayları:

Cynthia Erivo ( Wicked )

Karla Sofía Gascón ( Emilia Pérez )

Mikey Madison ( Anora )

Demi Moore ( The Substance )

Fernanda Torres ( I’m Still Here )

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları:

Yura Borisov, (Anora)

Keiran Culkin, (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unkown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları:

Florence Pugh ( The Brutalist )

Michelle Williams ( Emilia Pérez )

Vanessa Kirby ( The Substance )

Tessa Thompson ( I’m Still Here )

Alicia Vikander ( Dune: Part Two )

En İyi Animasyon Filmi Adayları:

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Sea Beast

Strange World

Wish

En İyi Özgün Senaryo Adayları:

The Brutalist

Emilia Pérez

Anora

A Complete Unknown

Conclave

En İyi Uyarlama Senaryo Adayları:

Dune: Part Two

Nickel Boys

The Substance

Wicked

The Apprentice

En İyi Sinematografi Adayları:

Dune: Part Two

The Brutalist

Emilia Pérez

The Substance

Anora

En İyi Müzik Adayları:

John Williams ( The Brutalist )

Hans Zimmer ( Dune: Part Two )

Ennio Morricone ( Emilia Pérez )

Alexandre Desplat ( The Substance )

Ludovico Einaudi ( Anora )

En İyi Görsel Efekt Adayları:

Dune: Part Two

Avatar: The Way of Water

The Substance

Anora

The Sea Beast

En İyi Kurgu Adayları:

Dune: Part Two

The Brutalist

Anora

Emilia Pérez

Conclave

En İyi Ses Adayları:

Dune: Part Two

Avatar: The Way of Water

The Substance

Anora

The Sea Beast

En İyi Kostüm Tasarımı Adayları:

Wicked

Dune: Part Two

The Substance

Anora

Emilia Pérez

En İyi Makyaj ve Saç Adayları:

The Brutalist

Dune: Part Two

The Substance

Anora

Wicked

En İyi Yapım Tasarımı Adayları:

Dune: Part Two

The Brutalist

Emilia Pérez

The Substance

Anora

En İyi Kısa Film Adayları:

The Art of Silence

Last Dance

A Farewell to Tomorrow

Sunset Song

Echoes of Time

En İyi Belgesel Adayları:

The Last Refuge

The Long Road Home

Voices of the Earth

The Fight for Freedom

Behind the Curtain

En İyi Uluslararası Film Adayları:

Emilia Perez (Mexico)

The Substance (France)

A Complete Unknown (Germany)

Wicked (Italy)

Anora (Spain)

En İyi Şarkı Adayları: