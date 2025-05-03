Baba Sahne, yeni oyunu “Nokta”yı seyirciyle buluşturmak için gün sayıyor. “Bernarda” oyunuyla çok sayıda ödüle layık görülen Özge Arslan’ın gerçek hikâyelerden ilhamla kaleme aldığı, yönettiği ve rol aldığı tek kişilik oyun, tarih boyu yaşanan kadın suiistimallerini sahneye taşıyor. Karadenizli bilge bir kadın olan Nokta Ana’nın anlatıcılığıyla ilerleyen “Nokta”, dünyanın farklı noktalarında kimi zaman bedeni, kimi zaman sanatı istismar edilen; töreler, yasalar ve bazen de teknoloji tarafından suiistimale uğrayan kadınların hikâyelerini anlatıyor.

Özge Arslan’ın aynı zamanda oyun müziklerinin tasarımını ve bestelerini yaptığı “Nokta” oyununun dramaturjisi Caner Güler’in; koreografisi Ferhat Güneş’in; dekor ve ışık tasarımı Kerem Çetinel’in; kostüm tasarımı ünlü modacı Özgür Masur’un, afiş tasarımı ise Murat Acar’ın imzasını taşıyor.

“Nokta” oyunu, 29 Mayıs 2025 Perşembe akşamı gerçekleşecek prömiyerinin hemen ardından 30 Mayıs 2025 Cuma ve 31 Mayıs 2025 Cumartesi akşamları da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek. Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.