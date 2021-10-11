Zoey Deutch’un güzellik sırrı

Hollywood’un yükselen yıldızlarından Zoey Deutch, güzellik gurularından tam not alan ürünlerle cildine ışıltı katıyor.

“Temizleme jelini uygularken Foreo kullanıyorum. Özellikle makyajınızı çıkarırken cildi derinlemesine temizlemek çok önemli.”

TİTREŞİMİ HİSSET

Foreo, Luna Play Plus, 1.199 TL

GÖZ BAKIMI

“Şık bir aparatla gelen bu göz kremini üç nokta halinde uyguluyorum ve tüm göz çevreme yayıyorum.”

La Mer, The Eye Concentrate göz kremi, 1.700 TL

ELEKTRİKLENMEYE SON

Saçını devamlı kızıla boyatan oyuncu, saçını en iyi şekilde tarayan fırçanın Tangle Teezer olduğunu savunuyor.

Tangle Teezer, saç fırçası, 130 TL

HEPSİ BİR ARADA

Deutch, katlanma bölgesine kahverengi far uyguladıktan sonra açık tonları gözün orta kısmına uyguluyor.

Dior, Backstage far paleti, 539 TL

EŞİT HİZADA

Kaşları oldukça yoğun olan oyuncu, eşit bir görünüm yakalamak için renkli kaş jeli kullanıyor.

Bobbi Brown, Natural Brow Shaper and Hair Touch Up kaş jeli, 220 TL

FERAHLIK İÇİN

Oyuncu, cilt bakımının ardından yüzünü makyaja hazırlamak için nemlendirici sprey kullanıyor.

Dr. Barbara Sturm, Hydrating Face Mist nemlendirici sprey, 1.080 TL

GÜZELLİK SIRRI

“Yoğun bir günün ardından yüzüm şiş uyanırsam, buzdolabında beklettiğim soğuk masaj aletlerini yüzüme uyguluyorum.”