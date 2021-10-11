Zoey Deutch’un güzellik sırrı
Hollywood’un yükselen yıldızlarından Zoey Deutch, güzellik gurularından tam not alan ürünlerle cildine ışıltı katıyor.
“Temizleme jelini uygularken Foreo kullanıyorum. Özellikle makyajınızı çıkarırken cildi derinlemesine temizlemek çok önemli.”
TİTREŞİMİ HİSSET
Foreo, Luna Play Plus, 1.199 TL
GÖZ BAKIMI
“Şık bir aparatla gelen bu göz kremini üç nokta halinde uyguluyorum ve tüm göz çevreme yayıyorum.”
La Mer, The Eye Concentrate göz kremi, 1.700 TL
ELEKTRİKLENMEYE SON
Saçını devamlı kızıla boyatan oyuncu, saçını en iyi şekilde tarayan fırçanın Tangle Teezer olduğunu savunuyor.
Tangle Teezer, saç fırçası, 130 TL
HEPSİ BİR ARADA
Deutch, katlanma bölgesine kahverengi far uyguladıktan sonra açık tonları gözün orta kısmına uyguluyor.
Dior, Backstage far paleti, 539 TL
EŞİT HİZADA
Kaşları oldukça yoğun olan oyuncu, eşit bir görünüm yakalamak için renkli kaş jeli kullanıyor.
Bobbi Brown, Natural Brow Shaper and Hair Touch Up kaş jeli, 220 TL
FERAHLIK İÇİN
Oyuncu, cilt bakımının ardından yüzünü makyaja hazırlamak için nemlendirici sprey kullanıyor.
Dr. Barbara Sturm, Hydrating Face Mist nemlendirici sprey, 1.080 TL
GÜZELLİK SIRRI
“Yoğun bir günün ardından yüzüm şiş uyanırsam, buzdolabında beklettiğim soğuk masaj aletlerini yüzüme uyguluyorum.”