Yasemin Allen Arkadaş Kurbanı Oldu

Ece Sükan’ın ehliyetini kaptırdığı gece bulunduğu partide yer alan diğer ünlü isim Yasemin Allen’ın panik halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü isimlerin gecenin geç saatlerine kadar eğlendiği Bebek Lucca’da olayların ardı arkası kesilmedi.

Yasemin Allen’ın panik halleri

Parti sonrası arkadaşlarıyla taksiye binen Allen, ön koltuktaki arkadaşının muhabirlere orta parmağını kaldırmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Panikleyen oyuncu ne yapacağını bilemedi.

Allen’ın arkadaşları muhabirlere “Bizi çekmeyin, İstemiyoruz” diye çıkıştılar. Yasemin Allen ise tüm bu olaylar karşısında tepkisiz kaldı.