Ece Sükan Ehliyetini Kaptırdı

Gecenin geç saatlerine kadar Bebek Lucca’daki partide eğlenen Ece Sükan, alkol mağduru oldu.

Önceki gece Bebek Lucca‘da yapılan partide eğlencenin dozu oldukça yüksekti.

Mekandan çıkarken alkollü olduğu görülen Ece Sükan, ayakta durmakta zorlandı. Neşeli tavırlarıyla muhabirlerin dikkatini çeken Sükan, aracına bindikten sonra polislere yakalandı. Alkollü araç kullanırken yakalanan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden Sükan’ın ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu.

Sükan, daha önce de ehliyetini kaptırma haberleriyle gündemde yer almıştı.

İşte Ece Sükan’ın o halleri