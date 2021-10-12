Suud Collection’dan Renkli Rüyalara Davet

Sezonun yalın ama bir o kadar da etkili akımı Monochrome etkisinde oluşturulan Suud Collection Sonbahar/Kış 22 Koleksiyonu, ilhamını farklılıklarından güç alan kadınlardan alıyor. Koleksiyonda turuncu, yeşil, mavi, lacivert, mor gibi yüksek etki alanı olan renk paletine, bej, beyaz ve siyah gibi nötr tonlar eşlik ediyor.

Renklerin enerjisi ile etkisi artan modanın iyileştirici gücü, SuudColors Koleksiyonunda trençkotlardan kazaklara, pantolonlardan gömleklere, aksesuarlardan çantalara kadar geniş bir alanda kendine yer buluyor. Kışa doğru giderek düşen ısıyı, renklerin enerjisiyle yükselten koleksiyona dolabınızda yer açın.

Gardırobunuzu sıfırdan şekillendirin

Sezonun kilit parçası olan triko kazakları, trençkotları, sweatshirtleri ve kalın dokulu pantolonları ister tek bir renk tonunda, isterseniz bir rengin farklı tonlarında bir araya getirerek renkli rüyalar dünyasında yerinizi alın.

Gardırobunuzu sıfırdan şekillendirecek kadar çeşitte zamansız ve şık parçalar sunan Suud Collection markasının tüm ürünlerine ve Colors Koleksiyonuna suudcollection.com’dan ve Suud Collection mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Farklılıkların yarattığı harmoniye övgüde bulunan SuudColors Koleksiyonu, stilleri birbirinden farklı olsa da birbirlerine örnek olan güçlü kadınlara atfediliyor. Kampanya çekiminde her biri farklı bir rengi sahiplenen Asena Atalar, Betül Burmalı, Büşra Aktüre, Rümeysa Yağcı, Sena Sever ve Songül Haydarpaşa, takipçilerine farklılıkların birlikteyken ne kadar güzel olduğunu göstermek için bir araya geldi.