Sonbahar Oje Trendleri

Sonbahar trendlerine tırnaklarınızı da ortak edin. Bu mevsimde öne çıkan tırnak modellerini sizler için derledik.

Yazı Fahriye Nur Yüksel

Ojeler kadınların vazgeçilmez tırnak süslemeleridir. Ellerimize enerjik, sağlıklı ve bakımlı bir görünüm sunan tırnak cilalarımız, yaz ve kış aylarına göre değişiklik gösteriyor. Yaz aylarında daha enerjik renkler tercih ederken kış aylarında koyu ve dingin renkler tercih ediyoruz.

Nail artların hayatımıza girmesiyle birlikte koyu ve sıkıcı ojelerimize yeni bir enerji katıyoruz. Örneğin sonbahar oje tercihlerinize leopar ve zebra desenli bir french ekleyerek kombinlerinizde şık bir görünüm yakalayabilir ya da sıcak bir bordo oje ile tırnak diplerinde yarım ay şeklinde boşluk bırakarak sürebilirsiniz. Düz renk oje kullanmayı sevenler için ise derin mavi, gri, mürdüm, haki gibi koyu renkler sıcak bir şıklık sağlayacaktır. Hem kolay hem de şık olan bu trendler kış aylarında size renk katacak.