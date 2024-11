Türkiye’nin ilk kadın motivasyon konuşmacısı ve dönüşüm lideri Saadet Şen, “Kaybolduysan Doğru Yerdesin” ile Destek Yayınları’nda. Kitap, yaşamın zorlu anlarında nasıl ayağa kalkabileceğimizi ve kendimizi bulabileceğimizi etkileyici bir üslupla anlatıyor.

“Kaybolduysan Doğru Yerdesin” bireylerin hayatlarında karşılaştıkları zor anlarda, kendilerini yeniden inşa etmeleri için bir rehber niteliğinde. Saadet Şen, kitabında kendi deneyimlerinden yola çıkarak, içsel gücümüzü nasıl keşfedebileceğimizi ve en zor koşullarda dahi kendimizi nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi aktarıyor. Zihin, beden, ruh ve duygusal zekânın bir araya geldiği dört boyutlu bir yaklaşım sunan Şen, okurlarını içsel bir dönüşüme davet ediyor.

“Kaybolduysan Doğru Yerdesin” her yaştan bireyin kendi içsel gücünü keşfetmesi için bir rehber. Yaşamın her aşamasında karşılaşılan zorluklara farklı bir bakış açısıyla yaklaşan kitap, hayatını değiştirmek isteyen herkese ilham veriyor.

“Kaybolduysan Doğru Yerdesin” arka kapak yazısı

Kimi zaman kaybolmak, kendi yolumuzu bulmak için atmamız gereken ilk adımdır. Bu bir işaret. Bu kitabı eline aldıysan, doğru yerdesin. Hayat bazen yorar, yönümüzü kaybettirir ve ne istediğimizi sorgulatır. Eğer kendini sıkışmış, umutsuz ya da kaybolmuş hissediyorsan, bu kitap senin için yazıldı.

Şimdi düşün… Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama harekete geçemiyor musun? Aynı döngüde sıkışmış ve çıkış yolu bulmakta zorlanıyor musun? Türkiye’nin ilk kadın motivasyon konuşmacısı olarak tanınan Saadet Şen, kendi derin yaşam deneyimlerinden, en dibe vurduğu zamanlardan ve yeniden doğduğu anlardan yola çıkarak okura yalnız olmadığını ve her zaman bir yol olduğunu hatırlatıyor. Zorluklarla boğuşan her ruh için bir umut ışığı yakıyor. Bu kitap, hayatın tüm zorluklarına rağmen kendi hikâyesini yeniden yazmak isteyenler için… Çünkü her zaman bir yol vardır. İçindeki gücü keşfetmeye hazır mısın?