TV+, hem Türk sinemasının hem de dünya sinemasının en özgün yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Nuri Bilge Ceylan’ın sinema dünyasında iz bırakan tüm yapımlarını tek çatı altında topluyor. Usta yönetmenin kült filmlerinden en yeni eserlerine uzanan özel seçki, izleyicileri sinemanın büyülü dünyasında yolculuğa davet ediyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın sinema dünyasında büyük ses getiren ve 2023 Cannes Film Festivali’nde başrol oyuncusu Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran son filmi Kuru Otlar Üstüne; 2018’de izleyiciyle buluşturduğu ve Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarıştığı Ahlat Ağacı, 2014’te Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ile dönen Kış Uykusu TV+’ta izleyiciyi bekliyor.

Ayrıca Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen Nuri Bilge Ceylan’ın 2011 yapımı filmi Bir Zamanlar Anadolu’da; Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülerek Ceylan’ın uluslararası alandaki başarısını perçinleyen 2008 yapımı Üç Maymun; Cannes Film Festivali’nin “Un Certain Regard” bölümünde gösterilen film ve aynı zamanda FIPRESCI Ödülü’ne de layık görülen 2006 yapımı İklimler; Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü kazanan 2002 yapımı Uzak; Ceylan’ın kendine özgü sinema dilini pekiştirdiği 1999 yapımı Mayıs Sıkıntısı ve Ceylan’ın 1997 yılında yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Kasaba yine Mayıs ayında TV+’ta izleyiciyi bekliyor.

Sezonun en dikkat çekici içeriği ise Kuru Otlar Üstüne filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan, ilk kez ekranlara gelen ve sadece TV+’ta izlenebilecek belgesel serisi Otlar Sararırken.