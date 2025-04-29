Warner Bros. Discovery’nin küresel dijital yayın platformu Max, merakla beklenen yeni Max Original dizisi Kaosun Anatomisi için prodüksiyon sürecine resmen başladı. Sıfır Bir Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini Ekin Pandı üstleniyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları’nın yer aldığı yapım, bugün itibarıyla sete çıktı.

Kaosun Anatomisi, acil serviste görev yapan idealist genç doktor Ozan ile Türkiye’nin en etkili yeraltı liderlerinden Kenan’ın yollarının kesişmesiyle başlayan ve ikisinin de hayatında derin izler bırakacak dönüşüm sürecini konu alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur, Yüksel Aksu gibi önemli isimler yer alıyor.

Suç, dram ve aksiyon türlerini bir araya getiren Kaosun Anatomisi, izleyicileri karmaşık ve sürükleyici bir dünyanın içine çekmeye hazırlanıyor. Max Original etiketiyle yayınlanacak dizi yakında Max’te izleyiciyle buluşacak.