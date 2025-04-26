Taff Pictures ve Sky Films’in yapım ortaklığıyla çekilen, senaryosu Ferhat Ergün imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Emre Erdoğdu’nun oturduğu sinema salonlarında romantik bir rüzgar estirecek olan ‘Aşkın Yüzü’, 6 Haziran’da vizyona giriyor.

Başrollerini Helin Kandemir ve Onur Seyit Yaran’ın paylaştığı filmin kadrosunda Işıknaz Özedgü, Dursun Ali Tetik, Furkan Rıza Demirel, Serdar Yeğin, Didem İnselel, Muttalip Müjdeci, Gamze Topuz ve Cenk Gürpınar yer alıyor.

Yüzleri Tanımadan Aşkı Hissetmek

‘Aşkın Yüzü’, yolları tesadüfen kesişen iki gencin, Özgür ve Özlem’in hikayesini konu alıyor. Yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan Özgür ile çevresi tarafından fark edilmeyen Özlem’in karşılaşması, aralarında beklenmedik bir bağ kurar. Özlem, ilk kez biri tarafından fark edilmenin mutluluğunu yaşarken Özgür duygularını dışarı aktarmada oldukça zorlanır. Aşkı keşfeden Özgür, bir yandan duygusal engelleri aşmaya çalışırken diğer yandan kendini bir dönüşümün eşiğinde bulur. ‘Aşkın Yüzü’, aşkın bazen görmekle değil, gerçekten anlaşılmakla başladığını hatırlatıyor.