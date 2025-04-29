Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu Max, yeni sezonu merakla beklenen ‘Prens’in üçüncü sezon afişini yayınladı. Vahşi Kelebek yeni maceralarıyla 9 Mayıs’ta Max’te sevenleriyle buluşacak. Giray Altınok’un hayat verdiği ve Kerem Özdoğan ile senaryosunu yazdığı, fenomen haline gelen ‘Prens’ yeni sezonunda da izleyicileri güldürmeye devam edecek.

Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan, Cansu Diktaş Altınok’un kadrosunda yer aldığı diziye geçtiğimiz sezon Zeynep Tuğçe Bayat, Çağlar Ertuğrul, Mert Doğan, Deniz Uğur katılmıştı. Üçüncü sezonda ise güçlü oyuncu kadrosuna Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk, Burak Dakak gibi isimlerle birlikte Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün, Gizem Ayaz dahil oldu.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisi ‘Prens’ üçüncü sezonuyla 9 Mayıs’ta Max’te yayına giriyor.