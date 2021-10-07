Penti’nin Yeni Marka Yüzü: Farah Zeynep Abdullah

Her yıl, yeni marka yüzüyle gündem yaratan Penti, bu yıl, bir kez daha ses getiren bir partiyle sürpriz yüzünü açıkladı: Farah Zeynep Abdullah.

Penti, Quasar İstanbul/Eski Likör Farbrikası’nda özel bir davet gerçekleştirdiği davette Farah Zeynep Abdullah’ın yeni marka yüzü olduğunu açıkladı.

Birçok ünlünün katıldığı Penti’nin Quasar İstanbul/Eski Likör Farbrikası’ndaki özel davetinde ünlü isimler şıklığını konuşturdu.

Büyük beğeni topladı

Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu ve Penti’nin yeni marka yüzü olan Farah Zeynep Abdullah, partinin ev sahipliğini yaptı. 2021 sonbahar-kış sezonunda Penti’nin yeni marka yüzü başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu.

Bu özel davete Aslıhan Doğan Turan, Selin İmer, Mert Aslan, Raisa-Vanessa Sason, Nur Bilen Yavuzer, Mert Vidinli, Meriç Küçük, Gülnur Güneş, Nilay Cafer, Rüya Büyüktetik, Carolin Almozlino ve Ümit Karalar gibi isimlerin de dahil olduğu birçok ünlü katıldı.

Bu özel gecede yeni marka yüzü Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı yeni reklam filmi ilk kez gösterildi, hem reklam filmi hem de başarılı oyuncunun “Kendime Yeni Bir Ben Lazım” şarkısı büyük beğeni topladı.

Çok özel buluşma

Bir reklam filminde ilk defa yer alan ünlü oyuncu “Biliyorsunuz, bugüne kadar hiçbir reklam filminde yer almadım. Bu yüzden bu buluşma benim için gerçekten çok özel. Ayrıca Penti’nin Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalaması ve verdiği söz, benim buradaki rolüm için çok anlamlı” dedi ve sözlerine şöyle devam etti “Toplumun gözü önünde olan biri olarak sürdürülebilir hayat, sürdürülebilir bakış açısını Penti vasıtası ile daha geniş kitlelere ulaştırabiliyor olmak benim için çok tatmin edici.”

Yeni bir yolculuk

Penti’nin daha sürdürülebilir bir dünya için başladığı bu yeni yolculuğa vurgu yapılan bu akşamda Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu da “Yeni Bir Ben” mesajına dikkat çekti. Karaibrahimoğlu,“Kendimizi değiştirdiğimiz, yapmak istediklerimizi ertelemediğimiz, daha sürdürülebilir bir dünya için değişime kendimizden başlamamız gerektiği bu döneme, Penti olarak biz ‘Yeni Bir Ben’ dedik. Reklam filmimizde de görebileceğiniz gibi Sevgili Farah, bu değişim ve dönüşümün sözcüsü oldu. Hayata bakış açısı, yaşantısı, enerjisi ve ışığıyla markamızın duruşu ve kimliğiyle çok örtüştü.”

Birçok özel konuğun bir araya geldiği davet, ünlü DJ Sedef Gali’nin sahnede olduğu after party ile devam etti.