Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün bir estetik merkezinin açılışında görüntülendi.

Estetikten korkup korkmadığı sorulan ünlü sunucu Özge Ulusoy, bu konuyla ilgili, “Yok hayır niye korkayım? İstedikten sonra hiç korkmam, herkes ihtiyacı olan şeyi yapsın” dedi.

“Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip, mutlu olamayacağınız her şeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun. İnsan mutlu olursa etrafındaki toplum da mutlu olur.” diyen Ulusoy, “Herkes mutsuz olduğu konuda her şeyi yaptırsın” dedi.