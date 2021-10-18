NFT Nedir?

NFT Nedir? Değiştirilemeyen, token, çip para birimi demektir. NFT açılımı, Non Fongible Token‘dir. Benzersiz olan varlıkların, birbirinin yerine geçme olasılığı olmadığı için, değiştirilmesi mümkün olmayan, dijital defterler içerisinde depolanan, veri birimine denilmektedir. NFT, token, dijital çip para birimine, Blok zincir denilir. NFT, tokenler, ses, video ya da fotoğraf gibi dijital unsurların, temsil edilmesi için kullanılır. Kripto paraların tersine, NFT tokenlerin takas edilmesi, değiştirilmesi mümkün değildir. Böyle olmasının nedeni, tokenlerin birbirinden farklı eserlerden oluşmasından dolayıdır. Tokenler değiştirilemez oluşları nedeniyle genel olarak telif hakkı olan eserler için kullanılmaktadır.

NFT Nasıl Yapılır?

NFT yapılması için, öncelikle yayınlanmak istenilen NFT tokenlerin, hangi blok zinciri üzerinden yayınlanması gerektiğine karar verilmesi gerekir. NFT tokenlerin, yayınlanması için uygun pazar yeri seçildikten sonra, hesap açılır ve dosyaların sisteme yüklenmesi sağlanır. Sisteme yüklenen eserler ya da dosya NFT tokenlere dönüştürüldüğü zaman, eserle ilgili fiyatlandırma yapılması gerekir. NFT token, oluşturulan sistemde satılan eserler, diğer sistem üzerinden satılmasına izin verilmemektedir.

NFT Nasıl Alınır?

NFT alımı, için göz önünde bulundurulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bunun için acele edilmemesi gerekir. NFT alımı için uygun platformu seçerek, Platform üzerinden bir cüzdan hesabı açılması gerekmektedir. Açılan cüzdan hesabında kripto para birimi olması zorunludur. Son dönemlerin en popüler platformları arasında, SuperRare, OpenSea, Rarible, VIV3 yer alır. Yüksek talep gören pek çok NFT tokenlerin satışı serbest bırakılmaktadır. Bu nedenle serbest bırakılan NFT’ler için hızlı bir şekilde alıcı bulmasına imkan tanımaktadır.

NFT Nasıl Ortaya Çıktı?

NFT ortaya çıkışı, blok zinciri üzerindeki ilk madeni paraların NFT’ler olduğu tahmin edilmektedir. 2012 tarihinde yayınlanan bir makalede, girişimci olan Yoni Assia, NFT’ler için zemin oluşturduğunu söylemektedir. Ayrıca 2017 tarihinde, Amerikan Studio Larva Labin, ilk NFT eseri olan Crypto Punks olan eserini, yayınladığı bilinir. Aynı zamanlarda iki girişimci, yönettikleri şirket üzerinden, kısa zaman içerisinde viral olacak eserlerini, Crypto Kitties adı ile bir başka proje yayınlamıştır. Ayrıca yayınladıkları bu proje ile 12.5 dolar yatırım elde ettikleri bilinmektedir.

NFT’ler Nasıl Hızlı Popüler Oldu!

NFT’lerin hızlı popüler olması, bir çok nedene bağlıdır. NFT’lerin hızlıca popüler olmasına en büyük etken aldığı ilgiye cevap veriyor olmasıdır.

NFT token üzerindeki bütün veriler, blok zincirinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Saklanan tokenler hiç bir şekilde kopyalanması, çalınması ve kaldırılması imkansızdır.

NFT token üreticileri sınırsız olarak token üretebildikleri halde, bilinçli olarak değerlerini korumak üzere üretim sayısını sınırlandırmaktadır.

NFT’ler bitcoin gibi küçük sayılara bölünmeleri imkansızdır.

NFT’ye ilk sahip olan kişiler kolaylıkla takip edilebilir. Bu nedenle üçüncü şahıs doğrulama gerektiren ihtiyacı ortadan kaldırmış olur.