NASA’dan Salda Gölü paylaşımı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Mars’ın milyarlarca yıl önceki haline benzettiği Salda Gölü kıyılarını instagram hesabında paylaştı. NASA tarafından yapılan açıklamada, “Kızıl Gezegenin milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye’deki Salda Gölü kıyısını süslüyor” ifadelerini kullandı.

Salda Gölü kıyısını süslüyor

İşte NASA’nın Salda Gölü’yle ilgili dikkat çeken o paylaşımı; “Bu fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının Kızıl Gezegenin milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye’deki Salda Gölü kıyısını süslüyor. Sudaki mineralleri ve tortuları hapseden mikroplar tarafından zamanla oluşan bu deniz kıyısındaki konum, gezegenimizdeki yaşamın bilinen en eski fosilleşmiş kayıtlarından bazılarını sağlıyor. Bilim adamları, Dünya’daki mikrobiyal fosilleri inceleyerek, milyarlarca yıl önce Mars’ta akan su ve tortulardan mikrobiyal yaşam belirtilerini daha iyi tespit edebileceklerini umuyorlar.”