Mevsim Değişiminde Cilt Bakımı ve Önemi

Yüz bakımı daha önemli görülerek cilt bakımı ertelenebiliyor. Fakat mevsim değişiklikleri tüm cildinize etki ediyor.

Yazı Fahriye Nur Yüksel

Hepimiz sağlıklı ve kadife gibi yumuşacık bir ten isteriz. Fakat sonbahar ve kış aylarında rüzgar ve hızlı değişen hava koşulları sebebiyle başta ellerimiz olmak üzere cildimiz kuruyup çatlıyor ve bu çatlaklar mikro kanamalara sebep olabiliyor. Sıcak duş almak, sıklıkla el yıkamak, soğuk ve kuru havalar cildimizi kurutur. Kuruyan cildimiz sertleşerek matlaşır, hal böyle olunca ciltte pul pul dökülmeler görülür. Cilt kurulukları yalnızca çatlaklara değil kaşıntılara da sebebiyet verir. Nem kaybederek gerilen deriniz yaşam kalitenizi de etkiler.

Elleriniz yaşınız hakkında ipuçları veriyor

Ellerimiz ve dirseklerimiz dış etkenlere daha çok maruz kalan bölgelerimizdir ve buralarda bulunan derimiz daha incedir. Özellikle ellerimizi çevreleyen derimiz ince olduğu için yaşlanma belirtileri de ilk olarak burada görülür. Su içme alışkanlığınız ve nem ihtiyacınız yine ellerinizden kolayca anlaşılabilmektedir. Gün içerisinde sıkça su içmek, sulu meyve ve sebzeler tüketmek vücudumuzun ihtiyacı olan nemi içten besleyecektir. Dışarıdan alacağımız takviyeler, çay ağacı, Hindistan cevizi, zeytin yağı gibi doğal içerikli yağlar ile de cildimizi nemlendirebiliriz. Günün tüm yorgunluğunu üstlenen ellerimiz ve vücudumuz yalnızca nem kaybettiğinde değil her zaman şımartılmayı hak ediyor.