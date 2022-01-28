İnstagram’dan takipçilerinin sorularını yanıtlayan oyuncu Merve Boluğur gelen evlilik sorusuna, bir anda evlenirim muhtemelen. Özgürlüğüme de düşkünüm biraz gerçi” yanıtını verdi.

Güzel oyuncu Boluğur bir başka takipçisinin, “bir erkekte aradığın en önemli özellik nedir?” sorusuna, “heyecanlandırması ve doğasında bir kadının ihtiyaçlarını bilen anlayan ve sunan… Erkek gibi erkek çok çekici bence” dedi.

“Şimdiye kadarki en iyi anlaştığın kimyanızın uyuştuğu erkek dizi partnerin kimdi?” sorusuna Boluğur şöyle yanıt verdi, “Celal Kadri Kınoğlu. Babam gibi severdim o da kızı gibi. Ondan çok şey öğrendim. Gerçek bir sanatçıdır.”