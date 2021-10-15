Mehtap Elaidi’den 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu

Mehtap Elaidi İstanbul Moda Haftası bünyesinde sunulan moda filminde Anıl Kaya yönetmen koltuğuna oturdu. “Kalkhedon Riviera” isimli kreasyon, 60’lı 70’li yılların Kalamış’ında sokakta sek sek oynayan çocuklar, yalılardan kayıklarla boğaz keşfine çıkan gençlerden, Moda Deniz Kulübü’nün balolarına katılan çiftlerden ilham alıyor. Bu ilham deniz kabuğu, çapa, şeytan minaresi, kayık gibi desenler ile tasarımlara aktarılıyor. Çizgili desenler, halat detayları, lacivert ve beyazın birlikteliği, yelken kumaşını andıran kumaşlar ve tasarımlarda kullanılan süvari yaka detayları koleksiyondaki denizci temasına gönderme yapıyor. Markanın imzası haline gelen konforlu ve hacimli tasarımlar 2022 kreasyonunda da hakimiyetini sürdürüyor. Tasarımlarda tezat bir görünüm sunmak isteyen Elaidi, hacimli tasarımlarında belin inceliğini vurgulayan detaylara yer veriyor. Kreasyon renklerinde ise mavi, beyaz, bej, pembe gibi canlı renkler dikkat çekiyor.

Koleksiyonun rüya gibi sunulan moda filmi ise izleyicileri tasarım hikayesine paralel olarak günümüz Kalamış’ından başlayarak zamanda geri götüren bir yolculuğa çıkarıyor. Film, Mehtap Elaidi kadınının bir arayış içinde sokakta yürürken yere tebeşirle çizilmiş seksek oyununu görmesiyle başlıyor. Koleksiyonun denizci temasına ve tasarım detaylarına göz kırpan şeytan minaresini ilk kutuya atarak oyunu oynamaya başlayan Elaidi kadını kendini bir anda 70’ler Kalamış’ında masalsı bir hayalin içerisinde buluyor. Filmde kullanılan fotoğraflar geçmiş ile günümüzü birbirine bağlarken, zamanın Kalamış’ının benzersiz dokusuna göndermede bulunuyor.

Yazı Fahriye Nur Yüksel