Dünyaca ünlü TV içerikleri, merakla beklenen dizileri, ekonomi ve finans haberleriyle büyük ilgiyle takip edilen CNBC-e, Türkiye’de yeniden yayın hayatına başlıyor. Happy People Project imzası taşıyan açık hava kampanyasında alt yazılarla verilen mesajlar, izleyicilere eski güzel günleri hatırlatıyor.

CNBC-e, yayın hayatına yeniden başlamasının duyurusunu Happy People Project’in hazırladığı teaser kampanya ile gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü TV içeriklerini alt yazılı şekilde Türk izleyicisiyle buluşturan kanal, teaser afişlerinde de mesajlarını kendine özgü biçimde alt yazıları kullanarak veriyor. İlbak Holding’in liderliğinde, yeniden yayın hayatına başlayacak olan CNBC-e, özel içerikleriyle heyecanla bekleniyor.

İlbak Holding’in liderliğinde, Türkiye’nin önde gelen ekonomi ve dizi kanalı CNBC-e’nin yeniden yayın hayatına başlaması büyük bir heyecanla bekleniyor. Kanalın teknik hazırlıkları sürerken, yeni personel alımları ve planlamalar da hızlı bir şekilde devam ediyor.