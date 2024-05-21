Sözcüklerin dansıyla örülü bu büyülü yolculukta, her bir sayfa yeni bir serüvenin kapılarını aralıyor. Kitapların içinde kaybolmak, farklı karakterlerle tanışmak ve bilinmeyen diyarlarda gezmek, bir kitap kapağını açtığınız an başlıyor. Haydi, kelimelerin sihrine birlikte kapılalım ve bu okuma serüveninde birlikte yol alalım! İşte haftanın öne çıkan kitapları…

İçimdeki Ben’e Mektuplar / Sahra Hazal Kaleli

İnsan olmanın yükünü her zamankinden daha ağır şekilde taşıdığımız bir zamanda yaşıyoruz. Her birimizin kavgaları, mücadelesi, yolu farklı görünse de aslında hepimizin arayışı ortak: Zorluğuyla, hatta bazen zalimliğiyle karşımıza dikilen hayat karşısında yapayalnız olmadığımız inancı.

Bunu bulabilmek her zaman kolay olmuyor kuşkusuz; yoruluyoruz, yıpranıyoruz. Kendimizi unutuyoruz belki böyle zamanlarda, kendi iç sesimize tıkıyoruz kulaklarımızı…

Tam da böyle zamanlarda ihtiyacımız olan şey “yanındayım” diyen bir ses, “bu yolları yalnız yürümeyeceksin” diyerek omzumuza konmuş bir el… Sahra Hazal Kaleli’nin yazdığı İçimdeki Ben’e Mektuplar‘ı okuduğunuzda her birimizin hikâyesinin temelde ne kadar ortak olduğunu görecek ve yolculuğunuzda ihtiyacınız olan o iç sesi duymaya başlayacaksınız. Sahra Hazal Kaleli‘nin yazdığı İçimdeki Ben’e Mektuplar Destek Yayınları‘ndan çıktı.

Monica / Daniel Clowes

Ghost World, Patience gibi eserlerinden tanıdığımız Daniel Clowes, bir ömür boyu ilham alarak yarattığı Monica için kariyerinin en karmaşık ve kişisel grafik romanı olduğunu söylüyor. Yapımı 5 yıl süren Monica’da görsel ve psikolojik detaylardaki titizlik, kusursuz bir dil ve heyecan verici kıvrımlarla zenginleştirilmiş, çizgi roman formunda çok katmanlı bir başyapıttır.

Clowes’ın her yeni kitabı, çizgi roman ve edebiyat çevrelerinde her zaman büyük bir olaydır; Monica ise Clowes’ın bile diğer eserlerinden ayrı tuttuğu, bu senenin en büyük edebiyat olayı olma yolunda olan son eseri. Yıldızlı eleştiriler ve ödüller alarak tüm dünyada yankı uyandırmaya devam eden Monica şimdi Karakarga Yayınları etiketiyle Türkiye’de tüm kitapçılarda!

Gizli Potansiyelimizin Keşfi – Üçüncü Göz / Op. Dr. Levent Ersan

Gökyüzününe baktığımızda güneşin bizim etrafımızda döndüğünü görürüz, bu bir olgudur ama gerçek olan bizim güneşin etrafında döndüğümüzdür, bu ise olayın özünü oluşturur. İnsanların çoğunluğu yüzlerce yıl olgulara inanmış, dünyayı evrenin merkezinde sanmış, her şeyin bizim etrafımızda döndüğü yanılgısıyla yaşamışlardır. Giordano Bruno güneşin bir yıldız olduğunu ileri sürdüğü için bir kazığa bağlanıp yakılmış, Galilei ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

İnsanlık tarihi boyunca bilim insanları gün gün yeni bilinmeyenlere, yeni özlere ulaşırken bilim de güçlenerek gelişmeye devam etmektedir. Kuantum potansiyelinin de bilimsel olarak kanıtlarıyla olabilirliğinin farkına varmak, insanlığın saklı potansiyellerinin ortaya çıkarılıp insanlığın yararına kullanılması sürecine katkıda bulunacaktır.

Op. Dr. Levent Ersan bu kitapta, aklımızdan geçen bir tanıdıkla köşe başında karşılaşmak, olumlu, olumsuz bir şeyler hissetmek gibi genellikle altıncı his adı verilen beş duyu dışında farklı algılamaları olan insan deneyimlerinin üzerine eğilirken göz hastalıkları uzmanı olması dolayısıyla bu algılamaların büyük bir çoğunluğunun da görsel imajlar şeklinde olmasına dikkat çekiyor.

Okuru evrenin ve bilincin sırlarının izinde heyecanlı bir yolculuğa davet eden Op. Dr. Ersan yıldızlara, yaşama, evrene birlikte düşünerek daha farklı bir bakış açısı sağlayacak bir deneyim sunuyor. Op. Dr. Levent Ersan’ın kaleme aldığı “Üçüncü Göz” genişletilerek güncellenmiş yeni baskısıyla Destek Yayınları‘nda…