Ünlü oyuncuların seçtiği masallardan oluşan ve geliriyle köy okullarında okuyan çocuklara kitap desteği sağlanacak olan ‘Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları’ kitabının lansmanı önceki gün The Stay Boulevard Nişantaşı’nda yapıldı. Davete Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver, Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu, Herkese Kitap Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden Nil Şenver, Yosun Güreli ve Gold Yapım yetkililerinin yanı sıra, izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncuları Evrim Alasya ve Rahimcan Kapkap da katıldı. Ariş Pırlanta ve Stay Otelleri desteği ile düzenlenen lansmana kültür sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Begüm Karamahmutoğlu, Ebru Uygun, İdil Lüleci, Ali Aksöz, Anjelika Akbar, Sedef Zaim, Özlem Denizmen, Hakan Mengüç, Uğur Arslan lansmanda yer alan isimler arasındaydı.

Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver açılış konuşmasında, “Yaptırdığımız araştırmaya göre her dört kişiden yalnızca biri düzenli kitap okuyor. Herkese Kitap Vakfı olarak amacımız Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek ve yaygınlaştırmak. Bu konuda bize ne kadar çok el verirseniz o kadar başarılı oluruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında kitap okumayan çocuk kalmasın diyoruz” diye konuştu. Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu ise “Biz masallarla büyüdük, hayatı masallardan öğrendik. Masallardaki karakterler en yakın arkadaşımız oldu. O hikayelerden kendimize müthiş dünyalar yarattık. Cumhuriyetin 100. Yılında kitapsız, masalsız, hayalsiz çocuk kalmasın istedik” ifadelerini kullandı.

Evrim Alasya “Pamuk Prenses” masalını seçti

‘’Lansman etkinliğinde konuşan Kızılcık Şerbeti oyuncuları, izleyicileri ve sevenlerini elde edilecek gelirle köy okullarındaki çocukların eğitimine fayda sağlayacak projeye destek olmaya ve “Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları” kitabını satın almaya davet etti. Kitap için Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını seçen Evrim Alasya, ‘’Çok güzel bir etkinliğe vesile olduğumu düşünüyorum. Çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu. Okumaya destek olacak her şeyin içinde olmaya çok önem veriyorum’’ dedi. Kitap için Alaaddin’in Sihirli Lambası masalını seçen Rahimcan Kapkap ise ‘’Projede olduğum için çok mutluyum. Umarım hayal kuran, daha çok okuyan bir ülke oluruz’’ diye konuştu.

Masallar iyiliğe dönüştü

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganıyla çocuklar için bir araya gelen Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları, en sevdikleri masalları “Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları” adlı kitapta topladı. Kitapta Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Aliye Uzunatağan ve Ceren Karakoç’un da aralarında olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncularının masallarla ilgili bakış açıları da yer alıyor. Kitabın satışından elde edilecek gelirle köy okullarındaki çocuklara kitap desteği sağlanacak.