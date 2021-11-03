Lady Gaga’dan oynadığı rol için itiraf!

House of Gucci filminde canlandırdığı suçlu Patrizia Gucci ile konuşmadığını itiraf eden dünya starı Lady Gaga, suçlu Patrizia Gucci dahil olmak üzere canlandıracağı karakteri nasıl oynayacağı hakkında kimse ile konuşmadığını söyledi.

Vogue’ye verdiği son mülakatta Gaga, filme hazırlanırken gerçek Patrizia Gucci ile hiç konuşmadığını itiraf etti. Oynadığı rol için bir yıldan fazla çalıştığını söyledi.

“Tamamen dürüst ve şeffaf olacağım: Bir buçuk yıl onun gibi yaşadım” diyen Lady Gaga, saçlarını Reggiani’ninkiyle uyumlu olacak şekilde boyadığını açıkladı

“Bu kadının yolculuğu beni büyüledi”

Lady Gaga, “Patrizia’nın fotoğrafçı olduğuna dair hiçbir kanıtım yok, ama bir egzersiz olarak ve onun hayattaki ilgilerini keşfederek fotoğrafçı olabileceğimi düşündüm, bu yüzden gittiğim her yere bas-çek fotoğraf makinemi götürdüm. Patrizia’nın güzel şeyleri sevdiğini fark ettim. Bir şey güzel değilse, onu sildim. Bu kadının yolculuğu beni büyüledi” ifadelerini kullandı.