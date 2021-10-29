İstanbulluların Cumhuriyetimizin 98. yılının coşkusunu paylaşabileceği yerler
Lady Gaga’nın House of Gucci paylaşımı
Oyunculuğuyla da fazlasıyla beğeni alan ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın yeni paylaşımı çok beğeni aldı.
House of Gucci filminin konusu nedir?
Film, moda evi Gucci‘nin kurucusu olan Guccio Gucci‘nin torunu Maurizio Gucci‘nin hayatını anlatıyor. Maurizio Gucci’nin, 1995 yılında bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesinden sonra yaşanan olayları konu ediniyor. Cinayetin perde arkasında yaşanan olayları anlatan filmde, Maurizio Gucci’nin ölümünden sorumlu tutulan eski eşi Patrizia Reggiani‘yi Lady Gaga canlandırıyor.