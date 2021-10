Konuşan tişörtler

Bir düşünün. Eğer kıyafetleriniz konuşabilseydi size ne derlerdi? Eminiz sizin de aklınızda evrene göndermek istediğiniz birtakım mesajlar vardır. Bunun için bir platform arayışındaysanız gardırobunuza yönelip basit bir tişört seçmeniz yeterli. Çünkü 2000’lerin popüler trendleri daha ne kadar hayatımıza girebilir dediğimiz noktada, moda dünyası adeta cevap verircesine slogan tişörtlerin geri döndüğünü söylüyor. Eski sevgiliye göndermeler, politik söylemler, hayatı tiye alan sözler veya çarpıcı bir kelime. Bir dönem modasına hâkim olan baskılı tişörtlerle siz ne söylemek isterdiniz?

Masum başlangıç

Çarpıcı sloganlara yer veren bu tişörtlerin ilk örnekleri için biraz geçmişe, 1960’lara dönüyoruz. Animasyon sektörünün geliştiği yıllarda Disney temalı tişörtler masum bir başlangıç yaparken tasarımcı ve aktivist Katharine Hamnett’in 80’li yılların asi gençliği için tasarladığı politik mesajlı tişörtler, o dönem gençleri için bir kıyafetten çok daha fazlası anlamına geliyordu. Tabii bu dönemi takip eden isyankâr 90’lar gençliğinin, sistemi eleştiren tişörtlerini de unutmamak lazım.

Eğlenceli söylemler

2000’lerin başı ise tişörtlerin sarkastik ve eğlenceli göndermelerle mesajları sahiplerine ulaştırdığı bir dönemi işaret ediyor. Dönemin reality şov yıldızı Paris Hilton’ın “Stop Being Desperate” (Umutsuz olmayı bırak) tavsiyesi, Spears’ın “I Want Candy” (Şeker istiyorum) talebi veya elinde şampanya şişesiyle Charlie’s Angels prömiyerine gelen Drew Barrymore’un “My Boyfriend is Out of Town” (Erkek arkadaşım şehir dışında) çıkışı, giydiği kıyafetlerle doyasıya eğlenen pervasız bir 2000’ler neslini yansıtıyor.

İlham alınası mesajlar

Popüler bir akım olmayı yalnızca 2000’lerde başarabileceğini düşündüğümüz slogan tişörtlerin geri dönüşü ise 2017 yılına rastlıyor. Maria Grazia Chiuri’nin Dior için tasarladığı “We Should All Be Feminist” (Hepimiz feminist olmalıyız) veya Prabal Gurung’un “The Future is Female” (Gelecek kadındır) söylemi 2000’lerin küstah ruhundan oldukça uzaktı. Kadının gücüne atıfta bulunan bu tasarımlar, daha politik ve cüretkâr mesajların dolabımıza taşınmasını sağladı. Ancak feminist söylemin ilk örneğini Britney Spears’ın genç kızlara nasihati olan “ Dump him” (Onu terket) sloganlı tişörtünde gördüğümüzü de belirtmemiz lazım. Bir dolabın en basit parçası gibi görünen tişörtlerin bu denli ses getirmesi ise modanın görünenin ötesinde farklı misyonlar kazanabileceğini yeniden kanıtlıyor. Özetle, dünyaya haykırmak istedikleriniz varsa bırakın kıyafetleriniz sizin yerinize konuşsun!