Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman Al Sana Haber’e konuk oldu.

Bir süredir yarışmadaki erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gündem olan Özerman 2002 Miss World’de Dünya Güzeli Azra Akın ve bir dönem sevgilisi de olan 2002 Best Model of the World seçilen Kıvanç Tatlıtuğ hakkında olay iddialarda bulundu.

Bir dönem sevgili olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında ilginç sözler söyleyen Özerman herkesi şoke etti. Erkan Özerman’ın hedefinde Azra Akın vardı.

İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Nasıl güzel olduğunu bir gün açıklayacak olursam insan içine çıkamaz. Benim üstüme varmayın. Ben hayatımı açıklayacak olursam Türkiye ikiye bölünür. Yayınlamak istemem çünkü Türkiye’nin kazandığı bir ödül. O nedenle duymamazlıktan geldim ama benim gibi başka bilen de var.”

“Onun Kıvanç’a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı.”

“Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık.”

“O Amsterdam’da oturuyor. Oğlan Paris’de çalışıyor. Telefon açıyor ‘Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?’”

“Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı.”

“Onu elden kaçıracak diye Kıvanç’a atılan iftirayı burada anlatamam.”