Instagram Videolarını Birleştirdi!

Video konusunda bir atak gerçekleştiren Instagram, IGTV ve akıştaki videolarını, “Instagram Video” formatı altında birleştirdiğini açıkladı.

Son zamanlarda video konusuna ağırlık verdiği bilinen Instagram, yeni bir atağa kalkarak “Instagram Video” formatını duyurdu. IGTV’den sonra TikTok benzeri kısa video özelliği Reels’i duyuran popüler sosyal medya platformu Instagram, akıştaki videoları tek çatı altında birleştirdi.

Instagram’ın bir yeniliği olarak sunulan Instagram Video, akışa ek olarak kullanıcıların profiline “Video” sekmesi de ekleyecek ve ayrıca bununla birlikte kırpma, filtre, insan ve konum etiketleme gibi yeni video özellikleri kullanıma sunulacak.

Instagram Video ile birlikte, işletmeler ve içerik üreticilerinin videolarının performansını ölçmelerini kolaylaştırmak amacıyla gönderi istatistikleri ve video istatistikleri tek bir ölçümde birleşecek.