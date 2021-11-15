Gucci x Balenciaga’dan yeni proje!

İlk defa Nisan ayında iş birliğini duyuran iki moda devi Gucci ve Balenciaga karşımıza “Hacker Project” ile çıkmaya hazırlanıyor. İşbirliği yaptıkları günden itibaren internette gündem olan Gucci x Balenciaga koleksiyonun 15 Kasım’da satışa çıkıyor. Gucci Kreatif Direktörü Alessandro Michele, Balenciaga Kreatif Direktörü Demna Gvasalia ortak markalı koleksiyon için “moda endüstrisinde özgünlük ve benimsenme fikirleri üzerine bir keşif” açıklamalarında bulunmuştu.

Klasik Gucci ve Balenciaga silüetleri ve kodlarının karşımı ile yeni bir koleksiyon ortaya koyan moda devleri; Gucci’nin ikonikleşmiş GG logosunu Balenciaga’nın çift B harfi ile değiştirdiğini puf ceketlerde, şapkalarda ve hatta çoraplarda görüyoruz. 74 parçadan oluşan koleksiyon hazır giyim, aksesuar, çanta ve valizlerden oluşuyor.

Bir diğer önemli özellik de Balenciaga’nın öne çıkan Triple S siluetinin geri dönüşü. Hacker Projesi için, büyük spor ayakkabıların her biri hem Gucci hem de Balenciaga sembolleriyle karşımızda. İki mode devi de birbiriyle en çok bağlantısı olan ürünleri satışa çıkarıyor.

Örneğin; Gucci web mağazası, Balenciaga’nın çiçek baskılı ürünlerinin yanı sıra, Demna Gvasalia tarafından tasarlanan diğer parçaları hatırlatan Triple S renk grupları ve ceketleri bulunduruyor. Balenciaga web mağazası ise , “This Is Not a Gucci Bag” (“Bu Gucci Çanta Değil”) aksesuarlarının yanı sıra GG logosunun ters çevrilmiş görünümüne odaklanıyor.

4 bölümden oluşan bu iş birliğinin tamamı Gucci ve Balenciaga’nın websitelerinde satışa sunuldu. “Benim yaklaşımım çok minimalistti. Çok değişmedim” açıklamalarını yapan Balenciaga’nın kreatif direktörü Gvasalia, BB logolu çantayı siyah boyayla “biraz vandalize etmenin” ne kadar heyecan verici olduğunu itiraf ederek. “Bunu prototipte yapmaktan zevk aldım.” sözlerini söyledi.