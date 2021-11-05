Fendi Roma kapılarını ziyaretçilerine açtı

Fendi markasının Kreatif Direktörü Silvia Venturini, sergi için 20 tane özel tasarım Baguette çanta için İtalya‘nın birçok bölgesine gidip farklı atölye ve zanaatkarlarla buluştu. Her bir çanta gezdiği ve gördüğü yerlerden ilham aldıklınarak tasarlandı ve üretildi. Çantalar, farklı işleme, mozaik, ve örgü gibi el işçiliklerinden oluşuyor. Taşlar, metaller ve derilerle harmanlanarak oluşturan eşi benzeri olmayan çantalar Hand In Hand adlı sergi Roma‘nın merkezinde keşfedilmeyi bekliyor. Aşağıdaki görselde çantaların teslim ettikleri bölgeler gösteriliyor.

Sergide sadece çantalar değil, çantaların tasarım süreçlerini gösteren fotoğraflar, tasarım aşamaları, çizimler ve metaryeller de yapılan çantanın yanında sergileniyor. Fendi bununla da kalmıyor ayrıca bu süreci bir belgesel olarak mağazada büyük televizyonlarda misafirleri ile de paylaşıyor. Çantaların sınırlı sayıda olduğunu söyleyen Venturini, şunu da ekliyor, “Sınırlı üretim sadece sayılardan ibaret değildir. Sınırlı malzemelerden yapıldığı, üretimi emek istediği veya yapabilen kişi az olduğu için sınırlı sayılmalıdır.”

Çantaları yapan kişilerin ise listesi şu şekilde:

Abruzzo – Simona Iannini Basilicata – Embroidery Artisans of Anzi Calabria – Pasquale Filippelli Campania – Stinfga Tarsia Emilia-Romagna – Akomena Spazio Mosaico Friuli-Venezia Giulia – Carnica Arte Tessile Lazio – Massimo Maria Melis Le Marche – Bottega Intreccio di Mogliano Liguria – Effe-Erre Lombardy – Valigeria Bertoni Molise – Merletti Piemonte – Pralormo Design Puglia – Dodino Sardinia – Su Marmuri Coop Tessile Artigiana Sicily – Platimiro Fiorenza Trentino Alto Adige – Federkielstickerei Thaler Tuscany – Peroni Firenze Umbria – Giuditta Brozzeti Valle D’Aosta – Lou Dzeut Veneto – Luigi Bevilacqua

Kreatif Direktörü Silvia Venturini, 20 zanaatkarla birlikte fotoğraflarını paylaşarak serginin açılışını duyurdu.