Evde Yoğurt Nasıl Yapılır

Yoğurt Nasıl yapılır? İhtiyacın olan tek şey birkaç bardak süt, bir termos şişesi ve sekiz saat hiç çalışmamak. Kalın, keskin, kremalı yoğurt. Çaba yok, daha az plastik kullanmış olacaksın ve birkaç tl tasarruf edeceksin. İşte size yardımcı olacak rehberimiz.

5 Kolay Adımda Evde Yoğurt Nasıl Yapılır?

Gerekli Malzemeler;

Başlangıç Yoğurdu (Maya)

Yoğurt yapmak için yoğurt kullanmak verimsiz görünebilir. Ancak bu yalnızca ilk seferde gereklidir. İlk seferde yaptığınız yoğurttan kalanları, bir sonraki yoğurdunuzu yapmak için kullanabilirsiniz. Maya için kullanacağınız yoğurdu bulmada en önemli nokta, ambalajında ​​’canlı’ veya ‘aktif kültürler’ yazan yoğurdu bulmak olacaktır. Bu, sütünüzü yoğurda dönüştürecek canlı organizmaları veya ‘iyi’ bakterileri ifade eder. Unutulmaması gereken bir diğer şey de sade yoğurt olduğundan emin olmaktır. Aromalı olan her şey ev yapımı yoğurdunuzda tuhaf bir tat bırakacaktır.

Süt

Bakteriler tarafından mayalanacak esas malzemedir. Sütün kaliteli olmasına özen gösterin. Çiğ veya pastörize süt, yarım yağlı veya tam yağlı süt kullanabilirsiniz. Tam yağlı süt size daha kalın, daha kremalı bir yoğurt verecektir.

Ekipmanlar

Bakteriler yoğurda dönüştürürken sütünüzü güzel ve rahat tutmak için bir termos şişeye ihtiyacınız olacaktır. Geniş ağızlı bir şişe en iyisidir. Termosunuz yoksa, kapaklı ağır bir tencere kullanın. Ayrıca yalıtılmış ve sıcak bir yerde saklayın. Çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmış bir fırın işe yarayacaktır. Ayrıca sütü ısıtmak için bir tavaya, bir kaşığa ve hazır hale gelmiş yoğurdunuzu saklamak için bazı kavanozlara ihtiyacınız olacaktır.

Ev Yapımı Yoğurt Yapmak İçin 5 kolay Aşama

Aşama 1

Bir termos içine 2 yemek kaşığı yukarıda bahsettiğimiz şartları karşılayan yoğurt ekleyin.

Aşama 2

1,1 litre tam yağlı sütü orta-düşük ısıda neredeyse köpürene kadar (85ºC) ısıtın, dibinin tutmaması için sık sık karıştırın. Parmağınızı sokabileceğiniz bir ısıya gelene kadar soğumaya bırakın (yaklaşık 46ºC). Bununla ilgili spesifik olmak istiyorsanız, bir termometre kullanabilirsiniz. Zaten zamanla alışacak ve ısıyı rahatça ayarlamaya başlayacaksınız.

Aşama 3

Bir miktar sütü termosa dökün ve önceden koyduğunuz yoğurtla homojenize bir karışım elde etmek için iyice karıştırın. Ardından kalan sütü yavaşça karıştırarak dökün.

Aşama 4

Kapağı hemen kapatın, ardından en az 8 saat bekletin. Bu süre zarfında hiç hareket ettirilmemesi önemlidir, bu yüzden korunaklı bir yerde muhafaza edin.

Aşama 5

Ve işte hazır: Keskin, lezzetli, kremalı yoğurt. Kavanozlara doldurup buzdolabında saklayın. Mevsim ve bulunduğunuz bölgenin hava şartlarına uygun olacak ısı derecesini korumaya özen gösterin. Bir koruyucu kimyasal kullanmadığınız için yoğurdunuz kolayca küflenebilir. Ayrıca hızlı bir şekilde tüketmeye çalışın. Zira ortalama olarak 10 gün sonra yoğurdunuz yavaş yavaş ekşimeye başlayacaktır. Ekşime süresini belirleyen faktör kullandığınız mayadır.