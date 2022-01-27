Ece Erken’in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak orada hayatını kaybetmişti. Gelen ölüm haberinin ardından Ece Erken’in durumu da merak konusu oldu.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU’NUN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

FİKRET ORMAN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU’NUN ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCEKİ SON KONUŞMASINI ANLATTI

BİRCAN BALİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU’NUN NASIL ÖLDÜĞÜNÜ ANLATTI

ECE ERKEN’İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir süre önce sessiz sedasız evlenen Ece Erken’in bir paylaşımı Twitter’da gündem oldu. Yeni yılda ünlü avukatın çocukları ve kendi çocuğuyla birlikte poz paylaşan sunucu paylaşıma şu notu düşmüştü:

“Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz.”

Erken’in bu paylaşımının altına pek çok kişi ölüm haberini duyunca başsağlığı mesajı yazdı. Erken’in paylaşımına “Ah Ece… Allah sabır versin” yorumları yağdı.